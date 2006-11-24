Омельченко дал Черновецкому незлобный совет

Экс-мэр Киева Александр Омельченко считает необоснованным повышение тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 3,4 раза с 1 декабря.

Об этом Омельченко сказал на теледебатах с мэром Киева Леонидом Черновецким в эфире телекомпании «Интер» в четверг.

«Тарифы и все распоряжения, подписанные паном Черновецким, необоснованны, незаконны, и с 1 декабря введены в городе Киеве не могут быть... учитывая, что распоряжения незаконны, ни одна семья киевлян не может стать в ответе перед законом, если она не будет платить по новым тарифам», – заявил Омельченко.

В частности, Омельченко считает, что Киевская городская государственная администрация завысила тариф на теплоснабжение на 20%, а также базовый тариф на холодную воду, включив в него инвестиционную программу на 2007 год, хотя вода по прежнему берется из Днепра и Десны, а коагулянты подорожали только на 10%.

«Таким образом, холодная вода завышена, и не в 3 раза она должна быть, а в 1,9-2,1», – считает Омельченко.

По его мнению, цена завышена также на горячую воду, на формирование тарифа которой влияет цена холодной.

Омельченко заявил, что повысить тарифы необходимо максимум в 2,1 раза с 1 января 2007, то есть в новом бюджетном году.

Также экс-мэр заявил, что распоряжения об утверждении тарифов необходимо регистрировать в органах юстиции.

При этом он рекомендовал Черновецкому отменить подписанные распоряжения.

«Мой совет, не злобный, а добрый – образумься, господин Черновецкий, завтра утром, и киевляне простят многое», – сказал Омельченко.

В ответ Черновецкий заявил, что есть вывод комиссии Кабинета Министров, подтверждающий обоснованность тарифов, однако самостоятельно обосновать новые тарифы конкретными цифрами затруднился.

Он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство находится в критическом состоянии, и обвинил в этом экс-мэра.

«Подъезды обшарпанные, людям это не нравится, обслуживание всех коммунальных услуг – жуткое, нахальное отношение в ЖЭКах и в других местах, это все результат того, что Александр Александрович собирался остаться до конца своей жизни и говорил, что он вечный мэр», – заявил Черновецкий.

В конце встречи ведущий предложил оппонентам пожать друг другу руки, однако Черновецкий и Омельченко отказались.

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