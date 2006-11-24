ГПУ заставит Луценко отвечать за дело против Колесникова?
09:55, 24 ноября 2006Политика
930 0
Возбуждено уголовное дело
Заместитель Генерального прокурора Ренат Кузьмин не исключает, что Юрию Луценко придется отвечать за дело против Бориса Колесникова.
Такое заявление он сделал в интервью изданию Коммерсант-Украина. По словам Кузьмина, в среду Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации уголовного дела против Бориса Колесникова, в то время председателя Донецкого областного совета, а в настоящее время депутата из Партии регоинв. Основанием для возбуждения дела Кузьмин назвал заявления Колесникова и следователя Генпрокуратуры о фальсификации дела и незаконном содержании Колесникова под стражей. Напомним, Колесникова обвиняли в вымогательстве под угрозой убийства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter