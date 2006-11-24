Янукович поехал к Лукашенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, программой однодневного визита украинского премьера предусмотрены его встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО, премьер-министром Казахстана Даниалом АХМЕТОВЫМ, премьер-министром Молдовы Василем ТАРЛЕВЫМ и премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании Совета глав правительств стран – членов СНГ.

Сегодня же вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.