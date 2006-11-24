Янукович поехал к Лукашенко

09:11, 24 ноября 2006
Политика
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Премьер встретится с Ахметовым, Тарлевым и Сидорским

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, программой однодневного визита украинского премьера предусмотрены его встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО, премьер-министром Казахстана Даниалом АХМЕТОВЫМ, премьер-министром Молдовы Василем ТАРЛЕВЫМ и премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании Совета глав правительств стран – членов СНГ.

Сегодня же вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.

 

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