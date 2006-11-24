Ющенко почтит память жертв Голодомора

24-25 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в частности, сегодня В.ЮЩЕНКО посетит выставку рассекреченных документов из архивов СБУ во Дворце искусств “Украинский дом” (Крещатик, 2).

Также сегодня Президент примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора в с.Сергеевка Прилуцкого района Черниговской области.