Ющенко почтит память жертв Голодомора
08:27, 24 ноября 2006Политика
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Президент посетит Черниговскую область
24-25 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в частности, сегодня В.ЮЩЕНКО посетит выставку рассекреченных документов из архивов СБУ во Дворце искусств “Украинский дом” (Крещатик, 2).
Также сегодня Президент примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора в с.Сергеевка Прилуцкого района Черниговской области.
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