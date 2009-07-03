Литвин: я был бы рад, если бы состоялись досрочные выборы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодняшние события в парламенте свидетельствуют о попытке некоторых сил реализовать сценарий дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Все происходящее сегодня свидетельствует о том, что есть попытка реализовать разного рода сценарии развития событий в Украине. Разработчики и инициаторы этого сценария находятся за пределами Верховной Рады или в Верховную Раду не приходят», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что, несмотря на отсутствие законопроекта, инициированного фракцией Партии регионов, о повышении социальных стандартов, эта политическая сила продолжает настаивать на его рассмотрении без каких-либо объяснений относительно источников поступления средств. «Есть попытка довести ситуацию до абсурда», - сказал он.

При этом, по словам председателя ВР, целью является у одних - избежать ответственности, а у других - на руинах прийти к власти.

В.ЛИТВИН не исключил, что одной из целей совершения таких действий является проведение досрочных парламентских выборов.

В то же время он отказался назвать конкретные фамилии тех, кто разрабатывает такой сценарий. «Разрабатывают те, кто делает соответствующие заявления», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель парламента отметил, что он в принципе готов к таким выборам.

«Я вам скажу, что в принципе я был бы рад, если бы состоялись досрочные выборы», - сказал он.

При этом, добавил В.ЛИТВИН, всем политическим силам нужно сесть за один стол и изложить свое виденье относительно этих процессов, в частности, как обеспечить это на законодательном уровне.