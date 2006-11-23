Тимошенко: связь бизнеса с партиями надо разорвать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает принципиальным для развития партийной системы вывести партии из-под влияния бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Берлине во время дискуссии, организованной немецким Фондом науки и политики и фондом Конрада Аденауэра.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что становление демократической системы в Украине сдерживается слабостью действующих партий и их зависимостью от крупного бизнеса. Она констатировала, что сегодня в Украине практически отсутствуют партии в классическом смысле, то есть построенные на идеологических принципах. Вместо этого, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, действуют партии лидерского типа, которые к тому же зачастую созданы для лоббирования бизнес-интересов определенной группы людей и зависимы от их средств.

“Мы должны разорвать связь бизнеса с партиями, - подчеркнула лидер БЮТ. - Именно исходя из этого наша политическая сила поддержала Закон о партиях, предусматривающий финансирование партий государством. К сожалению, правительство ЯНУКОВИЧА саботирует выполнение данного закона, тем самым толкая партии под олигархическое влияние. Этому мы будем решительно противодействовать, добиваясь выполнения закона”.

Комментируя процессы, происходящие в «Нашей Украине», Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не испытывает радости от трудностей, которые переживает НСНУ. “Я не тешусь этим. Но каждый кусок, который отходит от “Нашей Украины”, мы принимаем к себе. Все должно оставаться в семье», - сказала лидер БЮТ, выражая надежду на единство оранжевой команды.