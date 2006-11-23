Фракция Регионов поедет в США с Януковичем...

Координатор парламентского большинства, лидер депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что фракция Партии регионов сформирует делегацию, которая будет сопровождать премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во время его визита в США.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по поводу запланированного на начало декабря официального визита В.ЯНУКОВИЧА в США она проинформировала журналистов, что депутатская фракция Партии регионов определяет и своих представителей, которые не входят в официальную делегацию правительства, но будут принимать участие и сопровождать премьер-министра. По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, такая делегация формируется для того, чтобы в общении с представителями Конгресса США разъяснить Программу Партии регионов и позицию регионалов «относительно тех вопросов, которые определены для официального визита премьер-министра».

Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что, в первую очередь, будут обсуждаться вопросы украинского экономического законодательства, вступления в ВТО. Также, по ее мнению, представители депутатской фракции «не смогут избежать дискуссии и обсуждения вопросов относительно интеграции и сотрудничества с НАТО». Депутат высказала твердое убеждение, что представители Партии регионов, «как основа и фундаторы антикризисной коалиции», смогут донести до американских законодателей внутриполитическую ситуацию в Украине. «Убеждена, нас не только выслушают, но и услышат», - подчеркнула она.

В то же время, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, окончательный состав делегации еще не сформирован, но точно известно, что в нее войдут Тарас ЧОРНОВИЛ и Евгений КУШНАРЕВ.