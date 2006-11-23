Президент не видит в отставке Черновецкого позитивной составляющей

Лидер фракции «Нашей Украины» в Киевраде Дмитрий Андриевский заявил сегодня, что Президент Украины четко высказался вчера на встрече с депутатами от демократичных сил и мэром столицы, что не видит позитивной составляющей в вопросе об отставке киевского городского головы Леонида Черновецкого, информирует «Главред».

«Радикализация может, скорее всего, только навредить ситуации в Киеве, - сказал Андриевский. – У нас достаточно законных рычагов влияния на администрацию. Если власть не будет реагировать на то, что происходит в Киеве, будет пренебрегать мнением киевлян, только тогда можно говорить о поддержке идеи референдума. Но на сегодня этот вопрос нами не обсуждался. Кстати, и Президент Украины тоже четко высказался, что в вопросах относительно отставки Черновецкого он не видит позитивной составляющей – на сегодняшний день могут быть пока использованы другие рычаги».

При этом депутат не исключает, что если команда Черновецкого и «дальше будет действовать таким же образом, то и Президент может поменять свое мнение». Вместе с тем, Андриевский напомнил, что и у Секретариата, и тем более у самого Президента есть достаточно рычагов влияния на мэра и порекомендовал Черновецкому «об этом не забывать».