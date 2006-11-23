Блок Тимошенко придерживает вакансии в теневом правительстве

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отмечает, что на сегодняшний день БЮТ “держит вакансии” для представителей других политических сил в теневом Кабинете Министров.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью УНИАН.

“Мы бы очень хотели не просто декларировать, что нужное единение. Единение должно быть не на словах, а во время общего дела. И мы держим вакансии для тех, кто считает себя оппозицией. Мы не хотели бы, чтобы были три или четыре оппозиционных правительства. Тогда это дело вообще испортят исполнители”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, БЮТ хочет дождаться пускай не всех, но хотя бы какой-то части людей, способных работать на Украину. “Хотя, безусловно, я понимаю, что это время не слишком легко и для “Нашей Украины”, потому что многие люди выходят из рядов этой политической силы. Есть противостояние и в рамках фракции. И мы не злорадствуем, мы относимся с пониманием к их проблемам”, - добавил А.ТУРЧИНОВ.

По его убеждению, сегодня есть возможность обеспечить не факультативность, а реальность влияния оппозиционного правительства. “Вообще отношения между властью и оппозицией не должны напоминать гражданскую войну. Нужно принять закон “Об оппозиции”. Это сделает реальным контроль оппозиции над властью. Необходимо воспитать серьезное отношение к оппозиционному правительству не только как каналу информации, а как к возможности серьезной подготовки кадров. И мы не спешим с правительством”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что оппозиционное правительство на 90% должно отвечать реальному правительству, которое должно прийти, когда оппозиция и власть вновь поменяются местами, что, в очередной раз отметил он, может произойти уже в начале следующего года. “Ждать не так долго, и я бы советовал нашим политическим оппонентам серьезнее присматриваться к закону об оппозиции, потому что по данному закону им очень скоро придется жить”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос, каким он видит сотрудничество БЮТ с “Нашей Украиной” в оппозиции, А.ТУРЧИНОВ ответил: “Со многими честными политиками фракции “Нашей Украины” мы сотрудничали и будем сотрудничать. Но не над построением каких-то мифических конфедераций, федераций и тому подобное. Это будет конкретная работа на результат, на победу. Что касается разговоров, воспоминаний о героическом прошлом... Это – без нас. Разуверившихся людей можно убедить не болтовней, а реальными действиями”.