Климкин отреагировал на отказ венгерской общины от консультаций по закону об образовании

Глава МИД надеется, что венгерская сторона не будет придерживаться российских подходов по отношению к украинскому языку в образовательном процессе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ представителей венгерской общины Закарпатья участвовать в консультациях по языковой статье закона об образовании.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Какие "метаморфозы"- венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются. Читая Заключение Венецианской Комиссии венгры, наверное, путают венгерский язык с русским - вроде языки разные, надеюсь и подходы будут отличны", - сообщил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля министр образования и науки Лилия Гриневич на заседании правительства сообщила, что венгерская община отказалась от консультаций по языковому вопросу, которые были запланированы на среду. По ее словам, уже были проведены две встречи с венгерской общиной, и вчерашняя встреча должна была стать ключевой, но "лидеры венгерской общины нам сообщили, что они не приедут на эти консультации из-за представления депутатов «Оппозиционного блока» в Конституционный суд". "То есть мы видим затягивание процесса, мы видим манипулятивную ложную информацию. А Украина на самом деле работает", - заявила Гриневич.

11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) официально опубликовала решение о языковых положениях (ст. 7) закона Украины "Об образовании".

Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и т.п.

Закон «Об образовании», которым в Украине языком образовательного процесса в учебных заведениях определяется государственный язык и вводится 12-летнее среднее образование, вступил в силу 28 сентября 2017 года.

14 февраля, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о продлении срока переходного периода для введения статьи 7 закона "Об образовании" для национальных меньшинств.