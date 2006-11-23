В аэропорту «Борисполь» проходит встреча Ющенко с Ивановым

В Киеве, в аэропорту «Борисполь», проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с секретарем Совета безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что пребывание И.ИВАНОВА в Киеве было плодотворным, и сторонам удалось подготовить проект протокола заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин и повестку дня будущей встречи президентов Украины и России.

В свою очередь, И.ИВАНОВ поблагодарил В.ЮЩЕНКО за то, что тот в своем плотном графике нашел время для встречи с ним.

Как известно, В.ЮЩЕНКО только что прилетел из Грузии.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК сегодня на совместной пресс-конференции с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Игорем ИВАНОВЫМ сообщил, что 22 декабря в Киеве состоится итоговое заседание межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Мы согласовали конкретную дату 22 декабря», - сказал В.ГАЙДУК.

Он сказал, что в ходе заседания комиссии «будут подписаны несколько документов». По его словам, часть из них уже согласована, а часть дорабатывается. В.ГАЙДУК также отметил, что в ходе заседания комиссии будет утвержден план ее работы на 2007-2008 годы.

В свою очередь И.ИВАНОВ добавил, что сейчас секретари Совбезов готовят повестку дня заседания. По его словам, в России придают большое значение этому мероприятию. И.ИВАНОВ сказал, что за последние месяцы прошли заседания большинства комитетов комиссии Ющенко-Путин. По его словам, на итоговом заседании будет возможность представить отчет президентам о состоянии украинско-российских отношений во всех сферах.