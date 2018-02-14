Кабмин одобрил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год

После одобрения правительством документ будет передан в Администрацию президента на утверждение.

Кабинет министров на заседании 14 февраля одобрил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год.

Об этом в своем Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

После одобрения правительством документ будет передан в администрацию президента вместе с проектом указа на утверждение президентом Украины.

"Новая годовая национальная программа сотрудничества с НАТО на 2018 год, наконец, несмотря на объективные задержки даже не по вине Украины, согласована КМУ для внесения на рассмотрение и подпись акта президентом", - написала она.

"Мы продолжаем ежегодно ее трансформировать, совершенствовать, чтобы достичь того уровня стратегического документа и его исполнения, который бы реально готовил нас к реализации стратегической цели государства - быть готовыми к обретению членства в Альянсе", - добавила вице-премьер.

Кроме того, правительство одобрило План мероприятий для реализации Концепции информирования общественности о евроатлантическом сотрудничестве на 2018 год.

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"Именно наше правительство наконец, после большого перерыва в 7 лет, выделило бюджетные средства на эту программу, а соответственно - сделало реальный вклад в сознательный выбор Украины относительно своего будущего", - написала Климпуш-Цинцадзе. "Активная фаза воплощения плана в жизнь только начинается, возлагаю серьезные надежды на эффективную работу ведомств", - отметила она.

ественности относительно евроатлантической сотрудничества на 2018 год.

"Именно наше правительство наконец, после большого перерыва в 7 лет, выделил бюджетные средства на эту программу, а соответственно - сделал реальный вклад в сознательный выбор Украины относительно своего безопасного будущего", - написала Климпуш-Цинцадзе. "Активная фаза воплощения плана в жизнь только начинается, возлагаю серьезные надежды на эффективную работу ведомств", - отметила она.