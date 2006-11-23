Лукашенко всегда готов поддержать Украину

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Украина является не просто ближайшим соседом Беларуси, но и братской страной.

Как передает Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции для представителей украинских СМИ.

"Украина - это страна, с которой сегодня мы успешно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, решаем общие проблемы и которой всегда готовы прийти на выручку", - подчеркнул он.

Также А.ЛУКАШЕНКО отметил, что со столь многочисленной группой украинских журналистов встречается впервые. "Наверное, разговор в таком формате должен был состояться и раньше. В последнее время я нечасто общался с украинской прессой. В какой-то степени это наше упущение. Ведь Украина - это не просто наш ближайший сосед, а братская страна, с которой у нас большая и славная общая история", - сказал он.

БЕЛТА также сообщает, что представители более чем 30 средств массовой информации, охватывающих все регионы Украины, принимают участие в пресс-туре по Беларуси.

Для украинских журналистов этот приезд является первым. Они находятся в Беларуси с 20 ноября и за это время посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Гомельской и Минской областей, Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", сообщает агентство.

БЕЛТА отмечает, что Украина является важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Товарооборот между двумя государствами за последние четыре года увеличился в три раза: с 562 млн. долларов в 2002 году до 1,8 млрд. долларов в 2005 году. Тенденция к росту товарооборота сохраняется и в текущем году. Планируется, что по итогам 2006 года он превысит 2 млрд. долларов.