Адвокаты М.Курочкина проведут пресс-коференцию в УНИАН

Сегодня, 23 ноября в 17-00 в УНИАН состоится пресс-конференция адвокатов М.Курочкина в связи с решением Голосеевского районного суда г. Киева. Участники: адвокаты Василий Диденко, Виктор Ткачук (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.