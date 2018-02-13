Згуладзе отказалась от украинского гражданства и возобновила грузинское – Гримчак

Згуладзе стала первым заместителем главы МВД Украины с декабря 2014 года по май 2016-го.

Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии.

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Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Гримчак.

"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. И сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", – сказал он.

Згуладзе стала первым заместителем главы МВД Украины с декабря 2014 года по май 2016-го.

11 мая 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение оставить должность первого заместителя министра внутренних дел. Тогда сообщалось, что она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.