Ющенко и Саакашвили стали кумовьями

Президенты Грузии и Украины Михаил СААКАШВИЛИ и Виктор ЮЩЕНКО приняли участие в церковной церемонии празднования Дня Святого Георгия, которая состоялась 23 ноября в Кафедральном Соборе святой Троицы в Тбилиси.

В соборе глава Грузинской православной церкви, каталикос патриарх всея Грузии Илия Второй провел обряд крещения младшего сына М.СААКАШВИЛИ - годовалого Николоза. Крестными отцом и матерью ребенка стали В.ЮЩЕНКО и известная грузинская балерина Нино АНАНИАШВИЛИ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Святой Георгий считается покровителем православной Грузии. Праздник "Гиоргоба" отмечают два раза в году - 6 мая в день рождения святого и 23 ноября - в день его казни.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Грузию и отбыл в Украину.