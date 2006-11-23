Донецкие потребовали от Ющенко власти

Произвести децентрализацию центральной власти и предоставить местным органом самоуправления более широкие полномочия потребовали депутаты Донецкого областного совета на состоявшейся сегодня сессии. За соответствующее обращение к Верховной Раде Украины, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ проголосовало 100 депутатов облсовета, передает «Остров».

В обращении говорится, что осуществляемая в Украине политическая реформа пока не нашла своего логического продолжения в усовершенствовании властных отношений на уровне областей, районов, городов, сел, поселков. Более того, считают донецкие депутаты, "в настоящее время некоторые политические силы пытаются навязать стереотип о необходимости отмены политической реформы".

"Убеждены, - отмечается в обращении, - что такой шаг может привести к политическому коллапсу и нарушить хрупкий баланс сил, который существует в обществе".

Исходя из этого, депутаты Донецкого областного совета призывают все конструктивные политические силы сосредоточить свои усилия для проведения второго этапа политической реформы.

Этот этап, по мнению авторов обращения, должен включать в себя децентрализацию власти и создание сильных институтов местного самоуправления. Депутаты Донецкого облсовета предложили Верховной Раде Украины принять закон "О внесении изменений в Конституцию Украины", а так же обеспечить подготовку и рассмотрение других законопроектов, направленных на расширение полномочий и укрепление финансово-материальной основы местного самоуправления. Президент и Премьер-министр Украины должны всячески содействовать этому.