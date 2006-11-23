Путин приедет в Украину перед Новым годом

22 декабря в Киеве состоится итоговое заседание межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК на совместной пресс-конференции с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Игорем ИВАНОВЫМ.

«Мы согласовали конкретную дату 22 декабря», - сказал В.ГАЙДУК.

Он сказал, что в ходе заседания комиссии «будут подписаны несколько документов». По его словам, часть из них уже согласованы, а часть дорабатываются. В.ГАЙДУК также отметил, что в ходе заседания комиссии будет утвержден план ее работы на 2007-2008 годы.

В свою очередь И.ИВАНОВ добавил, что сейчас секретари Совбезов готовят повестку дня заседания. По его словам, в России придают большое значение этому мероприятию. И.ИВАНОВ сказал, что за последние месяцы прошли заседания большинства комитетов комиссии Ющенко-Путин. По его словам, на итоговом заседании будет возможность представить отчет Президентам о состоянии украинско-российских отношений во всех сферах.