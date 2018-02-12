Очевидец рассказал, как Саакашвили волокли по ступенькам, а он истошно кричал

Саакашвили сидел в ресторане за столиком на втором этаже. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход.

Сотрудники ресторана, в котором произошло задержание экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили рассказали как это происходило.

Читайте такжеОчевидцы о задержании Саакашвили: увезли в неизвестном направлении люди в камуфляже и балаклавах"Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков", - рассказала администратор ресторана.

Также она отметила, что Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", - рассказала официантка, передает "Страна".

Сейчас ресторан работает в обычном режиме.