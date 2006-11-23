Удовенко: парламентские выборы могут произойти раньше срока

Народный депутат Геннадий УДОВЕНКО считает, что на следующие парламентские выборы правоцентристские партии должны идти единой конфедерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, в частности, по словам Г.УДОВЕНКО, “мы должны объединить усилия правоцентристских партий, которые имеют четкую идеологическую окраску, которые выступают за развитие Украинского государства, украинской независимости. И на следующие выборы в парламент идти единой конфедерацией”.

Г.УДОВЕНКО призывает не затягивать переговоры о создании конфедерации, “ведь парламентские выборы могут произойти раньше определенного срока. И мы должны быть готовы к этому”.

Г.УДОВЕНКО считает, что основой любой конфедерации должна быть идеология.

“С Партией регионов, конечно, мы ну никак не сможет создавать единую конфедерацию, - сказал депутат. - Поэтому, если говорить о вхождении какой-либо партии в эту конфедерацию, нужно сначала определиться с основными принципами внутренней и внешней политики. И тогда можно говорить, кто может быть принят в такую конфедерацию, а кто – нет”.

Как сообщалось, 12 октября по инициативе лидера “Нашей Украины” Романа БЕССМЕРТНОГО состоялась первая встреча представителей разных политических сил относительно идеи создания Конфедерации “Европейская Украина”.

Во встрече приняли участие представители десяти партий: “Наша Украина” НРУ, ПППУ, УРП “Собор”, КУН, ХДС, ПРП, УНП, ПОРА и РХП.