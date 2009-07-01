Профильный комитет ВР поддержал кандидатуру председателя АМК

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики сегодня на заседании поддержал кандидатуру Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Об этом УНИАН сообщили в комитете.

После этого в Верховную Раду было направлено официальное представление относительно этой кандидатуры за подписью председателя комитета.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.