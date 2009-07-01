Профильный комитет ВР поддержал кандидатуру председателя АМК
19:43, 01 июля 2009Политика
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В парламент дано официальное представление
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики сегодня на заседании поддержал кандидатуру Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.
Об этом УНИАН сообщили в комитете.
После этого в Верховную Раду было направлено официальное представление относительно этой кандидатуры за подписью председателя комитета.
Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.
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