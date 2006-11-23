Ивченко предлагает ГПУ проверить, где он ужинает и ночует

Народный депутат, экс-руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей ИВЧЕНКО называет “политическим заказом” заявления заместителя генерального прокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ, в которых она обвиняет НАК "Нафтогаз" в нецелевом использовании государственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народный Союз Наша Украина", по словам А.ИВЧЕНКО, эти заявления “можно поставить в одну строку с расправой над Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Это ясно, как белый день”.

А.ИВЧЕНКО опроверг информацию Т.КОРНЯКОВОЙ, и сообщил, что финансовых злоупотреблений не могло быть, ведь НАК “Нафтогаз” работал исключительно в соответствии с утвержденным Кабинетом Министров финансовым планом. Он назвал заявления Т.КОРНЯКОВОЙ “сказками для населения”.

“Это – политический заказ, шитый белыми нитками. “Антикризовики” таким образом хотят очернить еще одного помаранчевого политика”, - добавил А.ИВЧЕНКО.

Он также сообщил, что руководство НАК “Нафтогаз” неоднократно выезжало на рабочие заседания и совещания в различные области Украины, чтобы поработать на местах.

А.ИВЧЕНКО посоветовал Т.КОРНЯКОВОЙ еще проверить, где и когда он ужинает и ночует.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября заместитель Т.КОРНЯКОВА сообщила журналистам, что Генеральная прокуратура обвиняет бывшее руководство НАК «Нафтогаз Украины» в многочисленных финансовых нарушениях и нецелевом использовании средств.

В частности, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, руководство компании осуществляло нецелевые перерасходы на авиаперевозку менеджмента компании, на фактически не предоставленные консалтинговые и юридические услуги, а также на организацию корпоративных праздничных мероприятий.

Так, по словам заместителя генпрокурора, 5 января с.г. тогдашний руководитель компании А.ИВЧЕНКО и экс-руководитель Министерства топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ с супругами, а также менеджмент компании с семьями на специально заказанном самолете Ту-134 отправились праздновать Рождество в Ивано-Франковскую область. Как сообщила Т.КОРНЯКОВА, на эти цели было израсходовано 170 тыс. грн.

Кроме того, как отметила Т.КОРНЯКОВА, при организации проведения новогодних праздников 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатила одной частной структуре за оформление помещений 800 тыс. грн., при этом за приобретение трех снеговиков было уплачено 150 тыс. грн.

Т.КОРНЯКОВА также сообщила, что экс-руководителем ДК «Газ Украины» Александром БОЛКИСЕВЫМ на празднование Нового года было потрачено более 1 млн. грн., в частности на фуршет - 350 тыс. грн., на оплату услуг фотомоделей, выступавших в роли Снегурочек, и на приобретение для них костюмов - 54 тыс. грн.