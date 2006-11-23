Мороз не хочет, чтобы прошлая трагедия раскалывала людей сейчас

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает, что из законопроекта «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, необходимо изъять ряд положений.

Об этом А.МОРОЗ сказал в прямом эфире ТРК «Радио-Эра».

В частности, говоря о шансах принятия данного законопроекта в ВР, А.МОРОЗ не исключил, что парламент поддержит настоящий документ в первом чтении, но потом ВР должна изъять из законопроекта ряд положений. Среди этих положений председатель ВР назвал, в частности, то, что касается статуса и функционирования Института памяти. А.МОРОЗ считает, что это является нормой постановления правительства или постановления парламента, а не закона. Он отметил, что до окончательного принятия закона эта норма должна быть изъята.

Как также сказал А.МОРОЗ, он не может отвечать «за весь парламент», какой законопроект и с какой формулировкой будет принят. Он отметил, что будет настаивать, чтобы ВР проголосовала за определение ситуации в 1932-1933 годах в Украине как геноцид, но не против украинской нации, а против украинского народа. «Не хотел бы, чтобы трагедия прошлая раскалывала людей в настоящее время», - отметил А.МОРОЗ. По его словам, принятие данного закона не должно «настраивать украинцев против россиян».

По его словам, в Поволжье также был голод, и «плотность беды была еще выше, чем в Украине». А.МОРОЗ отметил, что в Украине было больше населения, потому и было больше жертв.

Председатель ВР подчеркнул, что, с одной стороны, нельзя говорить о геноциде, если брать определение ООН. В то же время, с другой стороны, «по уровню беды, причиненной украинскому народу в то время, здесь сомнения нет, я бы назвал его еще хуже, чем геноцид», сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

16 ноября В.ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать данный проект закона.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о признании голодомора 30-х годов “геноцидом украинской нации».

25 ноября в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.