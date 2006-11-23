Порошенко не ревнует Ющенко

Вопрос консолидации демократических сил является чрезвычайно актуальным, и “Наша Украина” “четко понимает, что это является той задачей, которую Президент поставил перед нами”, заявляет член Совета НСНУ, народный депутат Петр ПОРОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по его словам, “после того, как на съезде “Нашей Украины” Президент заявил, что он есть, был и будет почетным председателем “Нашей Украины”, у нас не возникает ревности относительно заявлений Президента о его поддержке нового политического проекта. Я убежден, что такие заявления Президента имеют целью только одно – объединение демократических сил. Он об этом говорил сразу после президентских выборов. Эту же цель преследует и “Наша Украина”, которая пошла на выборы блоком”.

“На съезде мы предложили форму выполнения этой задачи – проведение помаранчевых форумов во всех областях Украины, где должны быть представлены все национально-демократические силы, - рассказал П.ПОРОШЕНКО. - Причем это не будут формальные мероприятия для галочки. Должны быть выработаны четкие направления стратегии сотрудничества демократических сил вплоть до их объединения”.

“Ошибочно считать, что у нас есть много времени, аж три года до выборов, и эти процессы могут двигаться медленно, - убежден П.ПОРОШЕНКО. - Уже сейчас мы должны немедленно выработать четкий график, который позволит нам использовать эти форумы для того, чтобы процесс объединения национально-демократических сил состоялся по сути, а не на бумаге”.

Он отметил, что украинская политика еще не знает примеров, когда партии, демократические силы демонстрируют процессы объединения не вверху, а начиная с района, города, села. “Представители местных организаций должны найти силы снизить собственные амбиции и договориться об эффективных совместных действиях. Наша партия к этому готова”, - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в интервью трем украинским телеканалам Президент Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.