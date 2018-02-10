События недели: версия читателей УНИАН - в Сирии сбит российский штурмовик, Тесла улетела в космос, в Украине появились новые детали по сдаче Крыма

В начале этой недели внимание наших читателей было приковано к событиям в далекой Сирии, где уже несколько лет идет разрушительная гражданская война. Россия, которая берет в этой войне самое активное участие, понесла очередные потери.

В этот раз сирийские повстанцы сбили модернизированный российский штурмовик Су-25СМ, который, если верить сообщению Минобороны РФ, занимался не бомбардировками мирных сирийских городов, где, как считают российские генералы, живут одни «боевики», а просто совершал патрулирование одной из зон деэскалации.

Позже стало известно, что самолет был сбит не простым огнем с земли, а из переносного ракетно-зенитного комплекса. Пилот сбитого самолета успел катапультироваться, отстреливался на земле, однако в итоге взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Изначально в украинских СМИ появились сообщения, что пилотом был бывший украинский военный, изменивший присяге во время аннексии Крыма. Однако вскоре выяснилось, что никакого отношения к Украине он не имеет. Убитым пилотом оказался майор ВС РФ Роман Филиппов - один из лучших летчиков российской штурмовой авиации.

Подобные события всегда вызывают незаурядный интерес, поскольку любой боевой самолет является для противника крайне желанной целью и каждое такое событие тщательно анализируется, поскольку способно существенно изменить обстановку в зоне конфликта. Если бы штурмовик был сбит простым огнем с земли, это можно было бы списать на неудачное стечение обстоятельств. Однако появление у сирийских повстанцев ПЗРК – событие достаточно серьезное, и должно охладить пыл разошедшихся путинских и асадовских «соколов».

В данном случае вообще возникло много вопросов. Война в Сирии давно приобрела характер «собачьей свалки», в которой все участники конфликта сегодня вступают в ситуативные союзы друг с другом, а завтра вставляют союзникам нож в спину. Например, российский штурмовик почему-то патрулировал «чужую» зону деэсклалации, подконтрольную протурецким боевикам. И появление у них ПЗРК можно считать своеобразным приветом Эрдогана Путину, мол, летай там, где тебе разрешено, и не мешай мне решать в Сирии свои задачи. Кроме того, сообщения российских генералов о «разведывательном полете» штурмовика, скорее всего, являются ложью, поскольку он был сбит на высоте около 2,5 километров. Патрулирование на такой высоте не проводится. Снижение ниже высоты в 4 километра и вхождение в зону поражения ПЗРК говорит о том, что российский штурмовик выполнял боевое задание там, где должны хозяйничать турки и их союзники.

Существует также версия, что Россия сама виновата в потере самолета, поскольку ранее поставляла вооружение (в том числе и ПЗРК) сирийским курдам для борьбы с турецкой армией. Вполне возможно, что во время одного из боестолкновений, протурецкие силы и захватили ПЗРК в качестве одного из трофеев. После чего устроили засаду на мешающих им выполнять свои задачи русских.

По всей видимости, и судя по тому бардаку, который происходит в Сирии, это далеко не последние потери России, которая, чем дальше, тем глубже вязнет в сирийской бойне.

Еще одним событием, заинтересовавшим наших читателей, стал исторический запуск ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX. Почему исторический? Да потому, что эта ракета стала самой мощной в мире. Она может выводить на орбиту почти 64 тонны груза, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс. Со времен первого появления человека на орбите Земли, это один из самых грандиозных прорывов в покорении космоса.

И это было не просто тестирование технологий. На вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса, ракета отправила полезную «нагрузку» – личный красный спорткар Tesla Roadster Илона Маска. За рулем автомобиля сидит манекен в скафандре, которого уже прозвали «звездным человеком» (Starman), на приборной панели машины содержится надпись «Don't Panic».

Теперь вся эта красота, увешанная датчиками и камерами, будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Первые пять часов автомобиль находился на околоземной орбите. На трансляции с камер можно было вживую наблюдать фантастические кадры полета машины в космосе на фоне нашей красивейшей планеты. Согласитесь, это невероятно.

Ну, а пока прогрессивное человечество продолжает удивляться гению Илона Маска, у нас происходят и более приземленные вещи. На этой неделе состоялось очередное судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, был проведен допрос одного из свидетелей тех событий - экс-министра обороны Украины в 2014 году Игоря Тенюха, который рассказал ряд интересных деталей.

О некоторых из них было, конечно, известно и раньше, однако только сейчас они вылились в официальные свидетельства. Так вот, по словам Тенюха, окончательное решение сдать Крым (если это можно так сейчас назвать) и вывести с полуострова украинские войска приняли экс-глава АП Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии, а ныне министр обороны Степан Полторак.

Как следует из выписки из протокола допроса Тенюха, после захвата штаба ВМС, на заседании СНБО 23 марта 2014 года он доложил обстановку по Крыму, а также о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана. И якобы выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В свою очередь, как говорится в опубликованном документе допроса, Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Против инициативы и.о. министра обороны, по его словам, выступила Юлия Тимошенко, которая сказала, что военная операция приведет к полномасштабной войне.

Сразу же после Тенюха тогда выступил Степан Полторак, который предложил «с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В результате было принято компромиссное решение: войска приводятся в полную боевую готовность, но только в пределах воинских частей. Также было разрешено использование боевой авиации.

Кроме того, Тенюх рассказал, что, будучи министром обороны, издал приказ стрелять на поражение в тех, кто будет совершать попытки захватывать воинские части и объекты в Крыму. Однако по разным причинам этот приказ не был выполнен.

Также Тенюх рассказал о количестве изменивших присяге украинских военных. По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму около 10 тысяч перешли на сторону врага.

Кроме Тенюха свои показания дали бывший командующего ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Владимир Замана и бывший первый заместитель Госпогранслужбы Петр Шишолин…

В целом, из их показаний становится окончательно ясно, что, на тот момент, пришедшие к власти в Киеве политики, не были готовы и не желали решительно отстаивать Крым. Это, в частности, и привело к его быстрой аннексии. Поскольку история не терпит сослагательного наклонения, не вижу смысла гадать, как все могло повернуться, если бы в то время кто-то решился взять на себя ответственность и отдать приказ защищать Крым с оружием. Оставлю такую возможность читателям.

На этом фоне наша аудитория пропустила сообщение аналитиков из центра Atlantic Council, предупредивших о том, что трудовая эмиграция украинцев в страны Центральной и Восточной Европы создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективу демографического кризиса.

Дело в том, что кризис, связанный с войной с РФ, послужил усилению экономической диспропорции между Украиной и ее соседями из ЕС. Украинцы получают самую маленькую среднюю зарплату в Европе, что делает для них привлекательными относительно небольшие доходы в странах Центральной Европы.

Спасти страну от дальнейшего запустения в долгосрочной перспективе и удержать украинцев от трудовой миграции может только повышение конкурентоспособности страны и рост экономики. Но с этим, как вы понимаете, у нас проблемы.

Кроме этого, наши читатели пропустили еще одно довольно знаковое событие. Как стало известно, легендарному Запорожскому автозаводу уже в ближайшее время грозит банкротство. Тот факт, что финансовая ситуация на предприятии плачевная, подтвердил и владелец корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе. Задолженность по банковским кредитам критическая – 3 млрд грн и 24 миллиона долларов. Сейчас избежать банкротства помогает «УкрАвто», дотирующая остатки производства за счет прибыли своих автоимпортеров. Эксперты сообщают, что завод будут консервировать, поскольку смысла продолжать его агонию нет. Производство сотен тысяч авто закончилось прогнозом в сотни штук на 2018 год, причем сам Васадзе допускает, что в 2018 году завод не выпустит ни одного автомобиля. Экспорт закрыт, внутреннее потребление в 60-70 тысяч автомобилей в год для АвтоЗАЗ - ниже уровня рентабельности, а это - весь рынок продаваемых новых авто в Украине.

Добили несчастный АвтоЗАЗ финансовый кризис, девальвация гривни, снижение ввозных пошлин на импортные авто, наступление «евроблях» и неблагоприятный инвестиционный климат.

О последнем могу рассказать поподробнее. Прилетали как-то раз на завод корейцы. Думали наладить производство электромобилей. По техническим требованиям завод подошел. Потом поднялся вопрос о налогах, безопасности инвестиций, какие преференции предлагает Украина для производителей электромобилей и покупателей. С налогами и прочим, думаю, вам и так все понятно. А вот по преференциям мы корейцев немало удивили. Поскольку у нас есть преференции на ввоз электромобилей, а вот со льготами на производство - беда. Корейцы покрутили пальцем у виска, собрали чемоданы и отправились домой.

Так что, в обозримом будущем, не видать нам красного «Ланоса», рассекающего космические просторы на орбите Земли под какую-нибудь «Червону руту».

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН