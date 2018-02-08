Экс-заместитель секретаря СНБО рассказал, как ФСБ в Крыму склоняла его к измене

Когда представитель Совета нацбезопасности в конце февраля 2014 года прибыл в штаб ВМС Украины в Севастополе, там уже находились «гражданские казачки».

Бывший заместитель секретаря СНБО, экс-начальник Генерального штаба Владимир Замана рассказал, что в феврале 2014 года представитель ФСБ РФ и самопровозглашенный «глава» Крыма, коллаборационист Сергей Аксенов склоняли его к измене.

Читайте такжеПеред аннексией Крыма украинская армия была боеспособной – экс-заместитель секретаря СНБОКак передает корреспондент УНИАН, об этом Замана рассказал как свидетель на заседании суда по рассмотрению уголовного производства о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Так, вечером 28 февраля Замана уехал в Крым. На перешейке были «беркутовцы», однако его пропустили. 1 марта он прибыл в штаб ВМС Украины, где уже находились «гражданские казачки».

В штабе в Севастополе в то время командующий ВМС Украины Денис Березовский доложил Замане, что получил приказ от начальника Генштаба ВСУ снять полную боевую готовность. Также Березовский сказал, что начальник Генштаба попросил Заману уехать из штаба. Замана покинул штаб.

Также он сообщил, что в Севастополе встречался с командующим ЧФ РФ Александром Витко, который сказал, что "мы будем идти до конца". Витко добавил, что получил задание и будет его выполнять.

Потом Замана провел встречу с представителем ФСБ РФ, на которой присутствовал контр-адмирал ВМС Украины Дмитрий Шакуро. По словам Заманы, состоялся такой разговор: «Вы понимаете, что мы - одно государство, давайте не допустим кровопролития». При этом Замана ответил, что давал присягу Украине.

Кроме того, свидетель имел разговор с самопровозглашенным так называемым «главой» Крыма Сергеем Аксеновым, который тоже склонял его к измене.

Также Замана отметил, что 28 февраля на заседании СНБО, на котором присутствовало 40-50 человек, у него сложилось впечатление, что решения уже приняты, и что заседание носило формальный характер.

Ранее экс-командующий ВМС Украины, бывший в.а. министра обороны Игорь Тенюх заявил, что в феврале 2014 года начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин отменил приведение ВМС в Крыму в полную боевую готовность и начал сотрудничать с Россией.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.