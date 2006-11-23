Состоится презентация программы Совета Европы для украинской молодежи

24 ноября в 10-00 в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю презентации Национальной недели Европейской кампании «Все разные - все равные», программы, которую инициирует и проводит Совет Европы в сфере молодежной политики. Актуальность европейских ценностей для молодежи Украины будут представлять спикеры конференции, среди которых: Руслана Лыжичко – народный депутат Украины, Виталий Кличко – советник Президента Украины по вопросам евроинтеграции, Юрий Павленко – министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Евгений Быстрицкий - представитель МБФ „Відродження”; Оксана Гарнець - руководитель Программы Развития ООН „Создание безопасной среды для молодежи Украины”; Ксения Орловская – председатель Национального Комитета Европейской кампании „Все разные - все равные”. Национальная Неделя, которая проходит при поддержке Фонда „Відродження” и Сети проевропейских организаций официально откроет Комплексную Программу по реализации Кампании “Все разные – Все равные” в Украине с 24 ноября (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 466-35-03; e-mail:adjutant.mp@adjutant.com.ua. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.