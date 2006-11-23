Участники митинга возле Киевсовета объявили бессрочную акцию протеста

Участники митинга против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве объявили бессрочную акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на митинге депутат Киевсовета Владимир БОНДАРЕНКО.

По словам В.БОНДАРЕНКО, напротив Киевской мэрии будет установлен палаточный городок, и он будет стоять до тех пор, пока не будет отменено решение о повышении коммунальных тарифов в столице.

После этого В.БОНДАРЕНКО объявил об окончании митинга.

Сейчас часть участников акции разошлась, освобождена проезжая часть Крещатика, однако около 1,5 тысячи человек остаются под зданием мэрии и скандируют: «Геть Черновецького!» и «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, в митинге принимали участие около 5 тысяч человек, преимущественно сторонники блока «Наша Украина», БЮТ и Блока Виталия Кличко. Также среди митингующих были люди с флагами партии «Единство», “Форума спасения Киева” и других организаций.