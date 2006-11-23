Янукович не поддержал донецких

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не поддерживает идею создания Донецкой республики. Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьера, “это движение, оно не будет поддержано в какой-либо части нашего государства, я в этом уверен”.

Как сообщали СМИ, 22 ноября, в День свободы в Донецке собирали подписи за создание отдельной Донецкой республики. Сбор подписей был инициирован активистами общественной организации “Донецкая республика”.