Почему Янукович не пришел на прием в Мариинский дворец

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не пришел вчера на прием в Мариинский дворец по поводу Дня свободы, поскольку считает, что это был праздник участников Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Это был праздник участников Помаранчевой революции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на прием к Президенту Украины не были приглашены председатели парламентских комитетов и многие члены правительства. «Если бы шла речь о национальном празднике, то там должны были бы быть все политические силы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что это было необходимо, чтобы праздник свободы не выглядел как праздник победы какой-то политической команды, а выглядел как праздник победы демократии.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО устраивал в Мариинском дворце прием по случаю Дня Свободы.

Участие в приеме приняли председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, некоторые члены правительства, в частности, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, народные депутаты, преимущественно из фракции «Наша Украина”, и несколько депутатов из фракции БЮТ, представители судебной ветви власти, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ, известные политики, культурные и религиозные деятели. Также лидеры некоторых внепарламентских политических сил – председатель партии “Реформы и порядок” Виктор ПИНЗЕНИК, лидер фракции Киевсовета Виталий КЛИЧКО и другие.

В.ЯНУКОВИЧ не появился на приеме.