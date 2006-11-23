Внеочередное заседание Киевсовета не состоялось

Внеочередное заседание пленэра Киевского городского совета не состоялось в связи с тем, что в сессионном зале зарегистрировалось только шесть депутатов, а для проведения заседания, согласно регламенту, необходимо минимум 61 депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание объявлено несостоявшимся.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил присутствующим в зале (а там, несмотря на регистрацию шести депутатов, находились около 40 человек) пообщаться на темы, их интересующие, но подчеркнул, что не хочет слышать политических заявлений.

Желающих выступить не нашлось, поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ завершил заседание. Он напомнил, что сегодня должны были рассматриваться два вопроса: выражение недоверия секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ и относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Киевсовета инициировали депутаты межфракционного объединения “Демократический Киев”, в который вошли представители БЮТ, “Нашей Украины”, Блока Виталия Кличко и ряд внефракционных депутатов.