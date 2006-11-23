Курочкина оставили за решеткой

Голосеевский районный суд Киева сегодня утром избрал меру пресечения для российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА - содержание под стражей

Соответствующее постановление огласил председатель суда Василий УСЕНКО, который вел судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание должно было начаться в 11.00, однако по не известным причинам рассмотрение дела началось в 9.15, и проходило в закрытом режиме.

Как отметил в интервью журналистам после завершения судебного процесса адвокат М.КУРОЧКИНА Василий ДИДЕНКО, защита просила, чтобы для М.КУРОЧКИНА была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако суд принял другое решение.

Таким образом, М.КУРОЧКИН будет находиться в Киеве в следственном изоляторе №13 два месяца. По словам В.ДИДЕНКО, суд считает, что М.КУРОЧКИН, находясь на свободе, может скрываться от следствия, поскольку он длительное время не являлся по вызовам правоохранительных органов Украины.

Адвокат также сообщил, что 20 ноября, то есть в день прибытия М.КУРОЧКИНА в Украину, ему было выдвинуто обвинение по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц). Согласно данной статье предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.