Участники митинга возле Киевсовета перекрыли движение на Крещатике

Участники митинга, которые собрались сейчас возле здания Киевсовета, протестуя против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, перекрыли движение транспорта по Крещатику.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас вся площадь перед мэрией заполнена народом, то есть они заняли все пространство от ЦУМа к магазину «Фарфор-фаянс» с учетом проезжей части.

Милиционеры пока не могут определить количество людей, но демократические силы, организовавшие этот митинг, обещали вывести на улицу около 10 тыс. киевлян.

Ожидается, что на митинге перед киевлянами выступят народные депутаты Украины, депутаты Киевсовета от БЮТ, «Нашей Украины» и блока Виталия Кличко. Согласно официальному сообщению, к мітингующим также присоединятся депутаты фракции Народного блока Литвина в Киевсовете.

Вдоль Хрещатика расставлены агитационные палатки от БЮТ, «Нашей Украины», Блока В.Кличко, в которых раздают материалы, где содержится требование к столичной власти проводить прозрачную политику в Киеве, необходимость обоснованного поднятия тарифов и тому подобное.

Участники митинга держат в руках флаги, а также плакаты с требованием пересмотра тарифов, которые должны быть введены с 1 декабря по распоряжению городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Колонны митингующих на этот момент продолжают подходить к зданию столичной мэрии. Поддержать участников митинга пришла и баба Параска.