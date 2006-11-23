Ющенко отбыл на празднование годовщины Революции роз

08:37, 23 ноября 2006
Политика
905 0

Президент планирует вернуться сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в праздновании третьей годовщины Революции роз.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины выступит на торжественном заседании парламента Грузии и примет участие в церемонии открытия памятника Свободы.

Сегодня же украинская делегация планирует вернуться в Киев.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter