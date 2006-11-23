Ющенко отбыл на празднование годовщины Революции роз
08:37, 23 ноября 2006Политика
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Президент планирует вернуться сегодня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в праздновании третьей годовщины Революции роз.
Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины выступит на торжественном заседании парламента Грузии и примет участие в церемонии открытия памятника Свободы.
Сегодня же украинская делегация планирует вернуться в Киев.
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