Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан до выборов - посол ЕС

В отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию".

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.

Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, сообщает LIGA.net.

Мингарелли отметил, что Украина, в отличие от Армении, Азербайджана и других стран, менялась в течение последних лет.

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"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.

По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".

"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

В МВФ заявили, что пункты президентского законопроекта противоречат обязательствам Украины перед международными партнерами. В ответ на это Порошенко отметил, что проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также во Всемирном банке считают, что принятие закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной Порошенко, является недопустимым.