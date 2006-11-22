Ющенко призывает к объединению всех соратников, в том числе и Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает к объединению своих соратников, в том числе и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО. Об этом глава государства сказал в своем выступлении по случаю Дня свободы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в своих действиях он опирается на поддержку новой управленческой и политической команды, команды профессионалов, не затерянных в амбиции и корыстности.

“Я буду приветствовать объединение национальных и демократических сил страны. И – если такая реальность появится – поддержу новую политическую силу, которая сохранит и разовьет наши традиции”, - сказал он.

Давая высокую оценку действиям правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА, Президент подчеркнул, что “как политических соратников и единомышленников я рассматриваю руководителей обоих оранжевых правительств и каждого, кто работал для страны и для людей”.