Для нацменьшинств на Закарпатье нужны исключения в админреформе – спецпосланник Германии

Вице-премьер Геннадий Зубко также подтвердил, что на Закарпатье админреформа будет иметь свои особенности, и, возможно, продлится дольше, чем в остальных регионах.

В рамках проведения административной реформы для Закарпатской области могут сделать исключение, учитывая интересы этнических групп.

Об этом заявил специальный посланник правительства Германии Георг Мильбрадт в интервью "Европейской правде".

"Конечно, в ходе такой реформы нужно учитывать интересы этнических групп. Иногда для этого можно даже закрыть глаза на общие правила объединения и сделать исключение, чтобы оставить в составе громады только те поселения, где это меньшинство составляет "этническое большинство", - сказал Мильбрадт.

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Он привел пример немецкой федеральной земли Саксония, где во время проведения реформы сделали исключение для размера общин лужицких сербов.

Вице-премьер Геннадий Зубко также подтвердил, что на Закарпатье админреформа будет иметь свои особенности, и, возможно, продлится дольше, чем в других регионах.

"На Закарпатье есть громады, которые хотят объединиться, и правительство принимает решение об их объединении и утверждении этих громад способными. Но там есть определенные особенности из-за присутствия этнических меньшинств, которые пытаются сформировать громады по национальному признаку", - сказал он.