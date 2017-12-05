Климкин признал, что для венгерской общины на Закарпатье сделано недостаточно

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в Закарпатской области для венгерской общины сделано недостаточно, но еще есть время наверстать. Об этом он сказал в видеоблоге на своем канале в видеохистинге YouTube по итогам региональной поездки в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Львовскую области.

Читайте такжеКлимкин убежден, что Украина и Венгрия найдут понимание по закону об образовании"Необходимо признать, что недостаточно сделали для венгерской общины, но сейчас как раз есть шанс это наверстать", - заявил Климкин.

Также он сказал, что есть понимание, в какую сторону необходимо двигаться.

"Понимаем, как идти. И это не вопрос наших отношений с Венгрией. Это вопрос того, что венгерская община - это неотъемлемая часть Украины, поскольку иначе, когда иногда читаешь в социальных сетях, венгры контрабандисты или сепаратисты - это полный бред. Просто мы должны работать, реально работать и ангажировать, поскольку и венгры понимают: если все поедут учиться в Венгрию, когда они вернутся, и вернутся ли они, - это большой вопрос. Это будущее Украины и будущее венгерской общины в Украине", - заявил Климкин.

Он подчеркнул необходимость экономического развития Закарпатья.

"И если хотите, у меня такое впечатление, что мы должны в конце концов перезагрузить карпатский еврорегион. Он начинался в 1990-х годах, там было много планов. Сейчас фактически ничего не происходит, но будущее всего региона - оно в развитии малого и среднего бизнеса, оно в развитии уникальных возможностей, от туризма и зеленого туризма, к тому, что можно сделать в рамках региона, что можно сделать в рамках науки, в рамках образования, поэтому должны обязательно именно над этим работать. Сделать новое человеческое пространство, а не пространство, откуда уезжают сотни тысяч людей", - подчеркнул министр.