Лидер донецкой облорганизации НСНУ: не считаю 22 ноября праздником

Лидер донецкой облорганизации партии "Народный союз «Наша Украина» Антон КЛИМЕНКО заявляет, что для него День Свободы – это "праздник со слезами на глазах". Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Лично для меня сегодняшний день, вторая годовщина Помаранчевой революции, - это праздник со слезами на глазах. По сути, я не считаю сегодняшний день праздником", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, "оранжевые" политики за два года не выполнили своих обещаний, данных народу на Майдане, чем обманули надежды участников революции.

Одновременно А.КЛИМЕНКО считает, что 22 ноября все равно является торжественным днем, поскольку, по его мнению, именно Помаранчевая революция покончила со "вседозволенностью власти" и привела ко многим положительным изменениям.

"Я уверен, что, если бы Майдана в истории нашей страны не было, вот та вседозволенность власти, которая царила достаточно долгий период, оставшись безнаказанной, приобрела бы колоссальный масштаб своего развития, и мы получили бы стабильность кладбища и абсолютное отсутствие демократического развития", - заключил А.КЛИМЕНКО.