Ющенко: наша дорога - необратима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что курс Украины на демократию является необратимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на приеме в Мариинском дворце по случаю Дня Свободы.

Он поздравил собравшихся с большим для Украины праздником – Днем Свободы.

Президент отметил, что два года назад украинцы совершили революцию не только на улицах и площадях, но и в своих душах и сердцах. «Мне приятно приветствовать в этом зале каждого, кто имел причастность к нашей общей победе, утверждению в Украине свободы», - отметил Президент. Он подчеркнул, что одним из его убеждений является то, что сегодняшний праздник принадлежит всей Украине, всем украинским гражданам, независимо от их взглядов. «В этом дне присутствует дух нашей борьбы за независимость и свободу в течение многих веков. День Свободы объединяет нас и в то же время закладывает связь между нашим временами и ближайшими всплесками украинских национальных состязаний», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что украинцы являются нацией свободных людей. «Свободу как чистый воздух осознаешь и ощущаешь ее только тогда, если ее не хватает», - подчеркнул глава государства. В.ЮЩЕНКО сказал, что гордится тем, что Украина сегодня по праву принадлежит к числу свободных народов мира. Он заметил, что помнит как восторгался мир мирными событиями на украинском Майдане. «Наш народ дал миру уникальный пример благородного и победного восстания за свободу», - подчеркнул он. Он от имени украинского народа выразил благодарность международному сообществу за поддержку избранного Украиной курса. «Мир поддержал нас и эта поддержка придает нам сил для обновления и возрождения Украины», - подчеркнул Президент. По его словам, в дни Помаранчевой революции наше государство определило демократический путь. «Сегодня мы идем им, преодолевая препятствия и наш путь необратим. Я, как глава государства, подтверждаю неизменность курса национальных демократических и либеральных реформ. Говорю это твердо и однозначно – возврата назад не будет. Народ стоит на страже своей свободы», - подчеркнул Президент. Он подчеркнул, что многих украинцев и друзей Украины за рубежом помаранчевые события навсегда останутся ярким и теплым воспоминанием. Он подчеркнул, что «сила и энергия этих дней укрепляет наши силы. Мы умеем побеждать и достигать успеха».