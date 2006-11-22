Катеринчук создает новую партию

Народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК призывает общественность присоединяться к новой демократической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером, выступая на Майдане Незалежности в Киеве, где собралось около 1,5 тыс. человек по случаю второй годовщины Помаранчевой революции.

Обращаясь к собравшимся, Н.КАТЕРИНЧУК призвал: «Я прошу вас присоединиться к новой партии демократического направления, которая ставит целью присоединения Украины к Европейскому Союзу». «Вы должны сегодня сказать, - продолжил он, - все что думаете и поставить задачу политикам».

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, он вышел из «Нашей Украины», поскольку в ней нет демократии, и это не партия Майдана». Кроме того, он отметил, что выступает и выступал против создания широкой коалиции.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Н.КАТЕРИНЧУК заявил о выходе из партии «Народный Союз Наша Украина».

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что намерен заняться строительством политической партии, которая по экономическим убеждениям будет правой, либеральной. Он намерен предложить присоединиться к новой партии Руслану КНЯЗЕВИЧУ, Юрий ЛУЦЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮКУ, Тарасу СТЕЦЬКИВУ.