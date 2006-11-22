Мороз предлагает свою партию для объединения демократических сил

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что СПУ может стать центром объединения демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на официальном приеме в Мариинском дворце, посвященном Дню Свободы.

Комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно создания нового политического проекта, А.МОРОЗ отметил, что сначала нужно разобраться, какое значение вкладывается в понятие демократические силы. «Социалистическая партия всегда была демократической силой со времени ее создания, таким образом, она может объединять всех», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера в интервью трем украинским телеканалам Президент Украины В.ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.