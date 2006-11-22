Ющенко прибыл в Мариинский дворец, Януковича пока нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Мариинский дворец, где состоится прием по случаю Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, во дворце уже собрались председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, некоторые члены правительства, в частности, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, народные депутаты, преимущественно из фракции «Наша Украина”, и несколько депутатов из фракции БЮТ, представители судебной ветви власти, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ, известные политики, культурные и религиозные деятели. Также лидеры некоторых внепарламентских политических сил – председатель партии “Реформы и порядок” Виктор ПИНЗЕНИК, лидер фракции Киевсовета Виталий КЛИЧКО и другие.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не появился на приеме.