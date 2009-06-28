В БЮТ требуют расследовать инцидент со стрельбой в ресторане Киева

Инцидент с нападением на граждан с применением огнестрельного оружия в Киеве, к которому по данным СМИ может быть причастен сын Президента Виктора Ющенко – Андрей Ющенко, - требует серьезного и обстоятельного расследования. Об этом заявили народные депутаты от БЮТ, которые инициируют создание в парламенте Временной следственной комиссии. Заявление Юрия Прокопчука, Романа Забзалюка и Сергея Мищенко обнародовал официальный сайт Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером один из посетителей киевского ресторана “Казачок” стрелял на стоянке для машин в посетителей ресторана из травматического оружия.

Как сообщили в Дарницком райуправлении милиции, на место инцидента выезжала милиция, были опрошены свидетели. По предварительным данным, стреляли из травматического оружия в воздух. В то же время свидетель события К., пожелавший остаться неизвестным, сообщил УНИАН, что стрелявший целился именно в людей.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Некоторые СМИ сообщили, что в стрельбе принимал участие сын Президента Андрей ЮЩЕНКО, однако в Дарницком райуправлении милиции эту информацию опровергли. “Это какая-то клевета”, - сказали в милиции. Свидетель инцидента также подтвердил УНИАН, что сын Президента не принимал участие в стрельбе.