Гройсман считает, что "кремлевский доклад" - это ответ на пренебрежение Россией международным правом

По мнению главы правительства, чем больше будет адекватных ответов, тем скорее появится шанс, что Россия перестанет быть страной-агрессором.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что «кремлевский доклад» США - список приближенных к президенту РФ лиц - является ответом на демонстрацию пренебрежения Россией международного права.

Об этом он заявил в комментарии «112 Украина» в рамках поездки в Киевскую область.

«Я думаю, что все понимают, что список, который Запад наработал в вопросе России, - это ответ на демонстрацию пренебрежения ею любых международных прав, стандартов и попрание любых ценностей. Поэтому это ответ на российские действия. И в данном случае, я считаю, чем больше будет адекватных ответов, тем скорее... Россия вернется к цивилизованному укладу жизни, перестанет быть страной-агрессором, а станет цивилизованной демократической страной, которая уважает международное право, а главное - ценит человеческую жизнь», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный «кремлевский доклад» не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ Трампа сделать это в отведенный Конгрессом срок.

В свою очередь, Путин заявил, что так называемый «кремлевский список» усложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот «недружественный шаг» не будет. Путин сказал, что за каждым фигурантом американского списка «стоят рядовые граждане России, трудовые коллективы».

«По сути, всех нас, все 146 миллионов занесли в некий список. В чем смысл таких действий - я не понимаю. Но это безусловно недружественный акт. Он усложняет и без того сложные российско-американские отношения и наносит ущерб международным отношениям в целом», - сказал российский президент.