Ющенко: стоять на Майдане - это одно, а работать – другое

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает членов “Нашей Украины” не вносить раздор в ряды партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, реагируя на выступление Евгения ЧЕРВОНЕНКО на съезде НСНУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что помнит каждого, кто стоял с ним на Майдане. По его словам, это были разные люди, и на Майдан их привели разные мотивы. «И я это понимаю», - сказал Президент.

В то же время, он отметил, что его нельзя обвинять в том, что он как-то оскорбил команду, которая стояла с ним на Майдане. По словам В.ЮЩЕНКО, они получили должности, хотя впоследствии и оказалось, что стоять на Майдане - это одно, а работать – другое.

По его мнению, после событий на Майдане нападки на его соратников – однопартийцев делал БЮТ, который тогда еще не осмеливался напрямую нападать на Президента. В том числе, по его словам, это касается и Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Реагируя на слова о том, что сегодня во многих региональных организациях НСНУ не выплачивается зарплата, В.ЮЩЕНКО сказал, что это не его вопрос.

«Я Президент этой страны, ребята, вы должны стоять возле меня слева и справа и выполнять маленькие задачи. Это маленькая задача, Женя (ЧЕРВОНЕНКО) - содержать региональную организацию партии», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, он мог бы много чего рассказать, в том числе и о людях, которые стояли у истоков формирования партии. Но он считает, что сегодня более неотложным вопросом является объединение партийцев.

«Не бейте кнутом свою партию, у вас другого нет, поверьте», - сказал Президент.

Он обратился к тем, кто аплодисментами поддерживал выступление Е.ЧЕРВОНЕНКО. «Не нужно ссор, не нужно конфликта, обнимитесь и делайте общее дело», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политическую силу может объединить цель.