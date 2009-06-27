Луценко: я боюсь сговора элит больше, чем безудержной демократии

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о своем категорическом неприятии изменений в Конституции «под чьи-то временные корпоративные интересы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове.

«Я категорический противник корректировки Конституции под чьи-то корпоративные интересы. Говорю откровенно, что последние варианты конституционных изменений, которые запланировали высокие договаривающиеся стороны несколько недель тому, я категорически отвергаю. Я боюсь сговора элит больше, чем безудержной демократии, которая существует сегодня в Украине. Вот мой ответ на существующую конституционную ситуацию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что украинская Конституция, «наверное, один из немногих документов, которые отвечают перспективе Украины».

«Лично я вообще считаю, что достаточно часто критикуемая политреформа, то есть изменения в Конституцию, которые привели к разбалансированности полномочий всех ветвей власти, является полезной. На следующих (президентских) выборах я больше всего боюсь, что следующий победитель может опять узурпировать власть. Я бы не хотел опять возвращаться в «кучмизм», под какой бы фамилией он ни был. Поэтому украинскую Конституцию я уважаю именно за то, что в стране уже нет потенциальной возможности диктаторства», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Да, - продолжил министр, - у нас очень много проблем. По человечески говоря, бардак всех достал. Но, тем не менее, то, что у нас отсутствует единый кулак, который может всех «прижать к ногтю», это тоже очень хорошо. Если кто-то этого не ценит, то спросите у туристов, которые бывают в азиатских странах, они вам многое объяснят… Но Конституция также не безупречный документ, он должен меняться, но меняться должен продумано и по результатам политических кампаний, а не как условие этих кампаний».