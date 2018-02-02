ГПУ будет просить Раду привлечь депутата Бакулина к уголовной ответственности

В июле прошлого года Луценко заявлял о подготовке соответствующего представления в парламент.

На следующей неделе Генеральная прокуратура Украины внесет представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Запланировано представление в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено на следующей неделе и рассмотрено парламентом в установленном порядке», - отметил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года генпрокурор Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показаниях Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал Луценко.

По его словам, соответствующее представление поступит в парламент несколько позже, поскольку парламент ушел на каникулы: «... депутатов будем считать по осени».