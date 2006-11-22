Милиция остановила правых у Верховной Рады
17:25, 22 ноября 2006Политика
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В Мариинском дворце начинается прием
Несколько сот активистов правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу
Несколько сот активистов «Поры», УНА-УНСО и других правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу.
Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют «Ющенко! Ющенко!», однако милиция остановила их возле Верховной Рады.
Сейчас в Мариинском дворце начинается официальный прием по случаю Дня Свободы.
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