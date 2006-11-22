Милиция остановила правых у Верховной Рады

Несколько сот активистов правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу

Несколько сот активистов «Поры», УНА-УНСО и других правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу.

Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют «Ющенко! Ющенко!», однако милиция остановила их возле Верховной Рады.

Сейчас в Мариинском дворце начинается официальный прием по случаю Дня Свободы.