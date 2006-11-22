Милиция остановила правых у Верховной Рады

17:25, 22 ноября 2006
Политика
842 0

В Мариинском дворце начинается прием

Несколько сот активистов правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу

Несколько сот активистов «Поры», УНА-УНСО и других правых партий и организаций пытаются подойти к Мариинскому дворцу.

Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют «Ющенко! Ющенко!», однако милиция остановила их возле Верховной Рады.

Сейчас в Мариинском дворце начинается официальный прием по случаю Дня Свободы.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter