Ющенко уволил губернатора Кировоградщины и главу Голованевской РГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должностей председателя Кировоградской областной государственной администрации Василия МОЦНОГО и председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области Михаила КРЫЖАНИВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на съезде партии «Народный Союз Наша Украина».

«Я сегодня утром, рассматривая ситуацию о ходе следствия (относительно расследования убийства жителя Голованевского района, к которому причастен народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ), о мерах, которые принимает Генеральная прокуратура Украины, подписал распоряжение об освобождении М.КРЫЖАНИВСКОГО от должности председателя Голованевской райгосадминистрации Кировоградской области за неподобающее исполнение обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что подписал еще одно распоряжение об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации по тем же мотивам.